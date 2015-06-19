الولايات المتحدة تشيد بجهود مصر فى مكافحة الإرهاب

أشاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الإرهاب فى العالم لعام 2014 بالجهود التى بذلتها مصر لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وتعزيز أمن حدودها , وقال التقرير “إن قوات الجيش والشرطة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واصلت تبني مبادرات رئيسية لمكافحة الإرهاب خاصة في سيناء”.

كما أشادت الولايات المتحدة بالإجراءات التى اتخذتها مصر والأردن والسعودية والإمارات لدعم مكافحة الإرهاب من خلال إصدار تشريعات لمعالجة مسألة تدفق العناصر المقاتلة الأجنبية.

ونوهت الخارجية الأمريكية , في تقريرها السنوي , بالجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الجماعات الإرهابية مثل أنصار بيت المقدس وأجناد مصر , والتي نفذت العديد من الهجمات الإرهابية ضد الحكومة المصرية وقوات الجيش في سيناء والقاهرة والصحراء الغربية , مضيفة أن مصر تبذل جهودا لتعزيز أمن حدودها .

وقال التقرير الأمريكي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ انتخابه في يونيو 2014 , ركز على مكافحة الإرهاب في مصر , وجعل قضية مكافحة الإرهاب أحد ركائز أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.