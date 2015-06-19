تموين السويس: السلع الغذائية متوفرة وأستمرار حملات الرقابة على الأسواق

قال مجدي عبد العال وكيل وزارة التموين بالسويس إن هناك حالة من الوفرة فى البنزين والسلع الغذائية بشكل كامل بالاسواق مع بداية شهر رمضان ولا توجد اى مشاكل نهائيا او نقص فى اى سلع.

أضاف عبد العال فى تصريحات صحفية أنهم قاموا بتدشين غرفة عمليات الأسبوع الماضي من اجل تلقي الشكاوي من المواطنين ومراقبة الاسواق خلال الشهر الكريم.

وتابع وكيل وزارة التموين أن هناك خطة تم تطبيقها منذ الأربعاء الماضي من أجل عمل حملات موسعة على الاسواق تحت أشراف مفتشي التموين على المخابز والاسواق وفحص المحال التجارية والتأكد من جودة المواد المعروضة والشهادات الصحية.

وذكر أن جميع المخابز سوف تعمل طوال النهار بشهر رمضان وسوف يتم التنسيق واعلان عمل المخابز كلا طبقا وحسب منطقته فضلا عن متابعة ومراقبة المخابز وعملها طوال الشهر الكريم.