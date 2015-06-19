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بلاك بيري تعتزم الكشف عن أول هواتفها بنظام أندرويد

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بلاك بيري تعتزم الكشف عن أول هواتفها بنظام أندرويد بلاك بيري تعتزم الكشف عن أول هواتفها بنظام أندرويد

19 يونيو 2015 | 8:18 مساءً

 

بلاك بيري

ذكر تقرير مُسرب أن شركة بلاك بيري الكندية تنوي إطلاق هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، وذلك في شهر أغسطس القادم، وهو الهاتف الذي لن ينتمي إلى فئة الهواتف مرتفعة المواصفات. وقد سُرب سابقاً أن الشركة تعتزم إطلاق هاتف أندرويد، بشاشة منحنية من الأطراف، ولوحة مفاتيح فيزيائية منزلقة من الخلف، لكن التقرير الأخير يشير إلى أن هذا الهاتف لن يكون الأول من الشركة الذي يعمل بنظام أندرويد، بل ستعلن الشركة أولاً في شهر أغسطس عن هاتف أندرويد منخفض المواصفات، وفق التقرير. ويشير التقرير المسرب من موقع N4BB إلى أنه سيحمل العديد من عناصر التصميم والشكل العام الموجودة في هاتف بلاك بيري منخفض المواصفات “بلاك بيري زِد 3″ BlackBerry Z3، الذي كشفت عنه الشركة في العام الماضي. ويحمل الهاتف المنتظر الكشف عنه في شهر أغسطس القادم -وفق التسريب- الاسم الرمزي BlackBerry Prague، وستكون المرة الأولى، في حال صحة التسريب، التي تتخلى فيها شركة بلاك بيري عن نظامها للهواتف، وتعتمد نظاما آخر داخل هاتفها. ولا توجد معلومات واضحة بشأن شكل نسخة أندرويد التي سيعمل بها الهاتف، إلا أن الشركة تسعى في الفترة الأخيرة لابتكار أفكار جديدة لهواتفها، لمحاولة زيادة نسبتها في الأسواق، إذ إنها وفق الإحصائيات الأخيرة لا تتعدى حصتها 1% من نسبة الهواتف الذكية حول العالم.

2015-06-19

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