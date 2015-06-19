أجمل الإطلالات المحتشمة استوحيها من عُلا فارس

إن كنت تبحثين عن إطلالات رزينة ومحتشمة، عصرية وأنيقة في ذات الوقت، لا تتردّدي في استيحائها من الإعلامية الأردنية عُلا فارس، التي تنسّق أجمل الملابس والاكسسوارت بطُرق مُبتكرة، فيها الكثير من الأناقة والحشمة، وتحترم التقاليد الشرقيّة وتدمجها بالأخرى العصرية الغربيّة بأجمل أسلوب.

فللمشاوير الصباحية نراها تختار سروال الجينز مع تيشيرت قطنية بسيطة، في مقابل اختيار فساتين الكوكتيل الأنيقة مع الأحذية الرسمية ذات التصاميم المميّزة لفترات ما بعض الظهر. وهي تختار للمساء وللسهرات أجمل الفساتين الطويلة ذات اللمسات الشرقية. وفي الكثير من المناسبات، تعود عُلا إلى جذورها العربية وترتدي القفطان أو الجلابية أو العباية، خصوصاً المطرّزة منها وذات النقوش الجميلة.

وتحاول عُلا دائماً أن تُنسّق أجمل الاكسسوارت مع ملابسها، إذ تنتقي حلًى مميّزة أو حقائب فاخرة وأحذية مميّزة، تختارها من Louis Vuitton، أوChanel، أو Versace...

جمعنا لك اليوم أجمل إطلالات عُلا فارس لتستوحي منها أنت أيضاً إطلالات جميلة وعصرية ومحتشمة.

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