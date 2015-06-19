أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

ساعة Première BOY من CHANEL

Google+ Print
ساعة Première BOY من CHANEL ساعة Première BOY من CHANEL

الجمعة 19-06-2015 17:47

CHANEL تقدّم "بريمير بوي" Première BOY، ابتكارها الجديد في مجموعة ساعاتها الراقية. موديل بطابع ذكوري للنساء فقط.
شكلها مُثمن يذكّر هذا الشكل بتصميم ساعة PREMIÈRE الرمزي كما يشيد بقارورة عطر N°5 الأسطورية وساحة فاندوم. لاشك إذاً أنّه سيكون لهذا الابتكار بصمة مميّزة في تشكيلة ساعات الدار مع تصميمه النقي والراقي، خطوطه الحادّة، وشكله المتميز. حيث يمتاز هذا التصميم بنفحة عصرية وكلاسيكية في آن معاً، وبزواية مصقولة وملمعة. وبسبب اسمها الغامض تقلب بالتأكيد القواعد الكلاسيكية والأنثوية المتعارف عليها في عالم صناعة الساعات، تجمع هذه الساعة بين الجاذبية، التوازن، التناسب، والتفاصيل الدقيقة.
علبة ساعة مقوسة بأطراف مقطوعة بشكل مائل، ملمعة ومصقولة، بالذهب البيج عيار 18 قيراطا مع أو بدون حبات ألماس، أو بالذهب األبيض عيار 18 قيراطا المرصع بحبات الألماس. قرص أوباليني مع زخرفة بنمط guilloche دقيقة، يبرزه شكل مستطيلي خال من األرقام
حزام من جلد التمساح الشبه لماع مع مشبك أو إبزيم ثالثي الطيات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي