ساعة Première BOY من CHANEL

CHANEL تقدّم "بريمير بوي" Première BOY، ابتكارها الجديد في مجموعة ساعاتها الراقية. موديل بطابع ذكوري للنساء فقط.

شكلها مُثمن يذكّر هذا الشكل بتصميم ساعة PREMIÈRE الرمزي كما يشيد بقارورة عطر N°5 الأسطورية وساحة فاندوم. لاشك إذاً أنّه سيكون لهذا الابتكار بصمة مميّزة في تشكيلة ساعات الدار مع تصميمه النقي والراقي، خطوطه الحادّة، وشكله المتميز. حيث يمتاز هذا التصميم بنفحة عصرية وكلاسيكية في آن معاً، وبزواية مصقولة وملمعة. وبسبب اسمها الغامض تقلب بالتأكيد القواعد الكلاسيكية والأنثوية المتعارف عليها في عالم صناعة الساعات، تجمع هذه الساعة بين الجاذبية، التوازن، التناسب، والتفاصيل الدقيقة.

علبة ساعة مقوسة بأطراف مقطوعة بشكل مائل، ملمعة ومصقولة، بالذهب البيج عيار 18 قيراطا مع أو بدون حبات ألماس، أو بالذهب األبيض عيار 18 قيراطا المرصع بحبات الألماس. قرص أوباليني مع زخرفة بنمط guilloche دقيقة، يبرزه شكل مستطيلي خال من األرقام

حزام من جلد التمساح الشبه لماع مع مشبك أو إبزيم ثالثي الطيات.