موجز الاقتصاد.. "الضرائب": 240 مليار جنيه إيرادات المصلحة خلال 11 شهرا

شهد اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة، على رأسها، كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن إجمالى الإيرادات الضريبية للمصلحة منذ بداية العام المالى الحالى وحتى شهر مايو، بلغت نحو 240 مليار جنيه، مضيفا أن المصلحة تأمل أن تصل الإيرادات إلى 300 مليار جنيه مع نهاية العام المالى الجارى.

وحول إمكانية وزارة المالية تحقيق الإيرادات الضريبية المقدرة بـ407 مليارات جنيه فى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2015/2016، علق مطر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، قائلا:"فى حالة انتعاش سوق الاقتصاد المصرى وزيادة التوسع الأفقى فى المتعاملين مع المصلحة، نأمل تحقيق الإيرادات المقدرة".

ومن جانبه كشف الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن حصيلة الإيرادات الجمركية منذ بداية العام المالى الحالى وحتى شهر مايو بلغت نحو 21 مليار جنيه، بزيادة تخطت 3 % عن المستهدف خلال العام المالى الجارى، مضيفا:"أتوقع زيادة الحصيلة خلال الفترة المتبقية من العام، لتصل إلى نحو 10 % عن المستهدف".

كما بحث منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع سيرجى كوجوجين رئيس شركة كماز، إحدى كبريات الشركات الروسية العاملة فى مجال إنتاج سيارات النقل الثقيل والأتوبيسات، رغبة الشركة فى الاستثمار فى السوق المصرى لتصنيع سيارات النقل الثقيل والأتوبيسات، من خلال المشاركة مع شركات القطاع الخاص المصرى. وأكد عبد النور، أن تصنيع وسائل النقل ومكوناتها يأتى على رأس أولويات السياسة الصناعية المصرية، حيث قامت الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص المصرى بإعداد إستراتيجية طموحة لإقامة صناعة سيارات حقيقية فى مصر تستهدف جذب شركات السيارات العالمية للتصنيع والإنتاج من مصر للاستفادة من وفورات الانتاج الكبير لسوق يضم ما لايقل عن 1.5 مليار مستهلك وهو حجم الاسواق التى ترتبط بها مصر من خلال اتفاقات تجارية سواء كانت ثنائية او متعددة الأطراف.

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