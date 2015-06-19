مصر تُدخل 12500 طن مواد بناء لقطاع غزة لإعادة الإعمار خلال أسبوع

قالت شركة "أبناء سيناء" إن السلطات المصرية، أدخلت نحو 12500 طن مواد بناء لقطاع غزة، عبر معبر رفح البرى منذ يوم السبت الماضى، حتى صباح اليوم الجمعة.

وأفادت الشركة فى بيانٍ لها اليوم الجمعة، بأنه تم إدخال نحو 9200 طن أسمنت على مدار الأسبوع وإدخال 3 آلاف متر حصمة (زلط خرسانة) و300 طن بوتامين (مادة عازلة) للشركات المتعاقدة على الإعمار فى قطاع غزة.

فيما أوضح المهندس إبراهيم العرجانى، رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سيناء إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد العمل بمعبر رفح 4 أيام إضافية من الثلاثاء للجمعة ساهم فى زيادة كميات مواد البناء التى أدخلتها الشركة وتحالف الشركات المصرية معها إلى غزة.

واعتبر إبراهيم العرجانى خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن عمل معبر رفح لمدة 7 أيام متواصلة رد على كل ما يثار عن علاقة مصر بالشعب الفلسطينى، وأن السلطات المصرية تقدم كل الدعم الإنسانى للأشقاء، لافتًا إلى أنه جارى تجهيز نحو 10 آلاف طن أسمنت، ونحو 5 آلاف متر حصمة و500 طن بوتامين، لإدخالها للقطاع خلال شهر رمضان، فى إطار دعم عملية إعادة البناء بغزة.

إدخال 15 شاحنة مواد بناء لقطاع غزة عبر معبر رفح