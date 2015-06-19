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"خميس" الإخوانى يعود مشبهًا محمد مرسى بـ"أبو الأنبياء"

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"خميس" الإخوانى يعود مشبهًا محمد مرسى بـ"أبو الأنبياء" "خميس" الإخوانى يعود مشبهًا محمد مرسى بـ"أبو الأنبياء"
شبه الإعلامى نور الدين عبد الحافظ، الشهير بـ"خميس" الرئيس الإخوانى محمد مرسى، بأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام.

وقال عبد الحافظ، فى أول ظهور له بعد اختفائه منذ فض اعتصام رابعة، خلال برنامجه "اصحى يانايم" على فضائية الآن"، إن الرئيس المعزول محمد مرسى، كان يعلم جيدًا قبل توليه رئاسة مصر، أنه مقدم على الانتحار، لصعوبة المهمة التى سيقوم بها، مثلما كان يعلم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، أنه عندما حطم الأصنام كان يعلم أنه سيلقى فى النار.

واستعرض عبد الحافظ صورا لما وصفهم بشرفاء الوطن، أبطال ورموز الشرف والنضال، وذكر منهم: الشيخ يوسف القرضاوى، نواب الشعب الراحلين فريد إسماعيل، محمد الفلاحجى، وسندس عاصم، وهالة شعيشع، والناشط القبطى رامى جان، ومصعب الشامى، ولاعب الكرة محمد أبو تريكة، والمؤرخ محمد الجوادى، ووزير باسم عودة، والدكتور محمد عمارة.


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مصر 365

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