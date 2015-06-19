بالصور.. مدير أمن القاهرة يفاجئ القوات ويتفقد الحالة المرورية قبل الإفطار

فاجئ اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وبرفقته اللواء خالد عبد العال نائب مدير امن القاهرة حكمدار القاهرة، الخدمات المرورية بالميادين والمحاور الرئيسية بوسط المدينة وشملت الميادين (التحرير – رمسيس - الأزهر)، وطالب القوات بالعمل علي حسن معاملة المواطنين وعدم الخروج عن الإطار القانوني في التعامل مع المواطنين.

وشدد مدير أمن القاهرة علي جميع القوات ضرورة الالتزام بالتعليمات وتفعيل دور خدمات الإغاثة المرورية لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أى طارئ، وأكد على اشتراك جميع الخدمات الشرطية مع الخدمات المرورية فى العمل على تيسير الحالة المرورية، مؤكدا على القوات بضرورة تكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب التكدسات والسرعة في احتواء الأزمات المرورية قبل وقت الإفطار وإزالة كل ما يعوق حركة المرور في شوارع المدينة.



>