موجز أخبار محافظات مصر.. موظف يقتل والده المسن شنقا بـ"شال" فى القليوبية

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، أبرزها أن مدينة كفر شكر شهدت جريمة قتل بشعة بعد أن أقدم موظف شاب بالاعتداء على والده المسن بالضرب بعصا على رأسه، ثم شنقه بشال، بسبب إصرار الوالد على ذهاب نجله للمستشفى لتلقى العلاج من فيرس سى.

كما توفى "يسرى جلال على السواح" 23 سنة طالب، داخل مستشفى التيسير بمدينة الزقازيق، متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش بالرأس.

وكانت اشتباكات بين قوات الشرطة بمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، وعدد من جماعة الإخوان الإرهابية، أثناء قيام الشرطة بفض مسيرة لهم بالقرب من محيط مركز الشرطة، وقامت الأجهزة الأمنية بتفريق مسيرتهم بمساعدة الأهالى وضبط أحدهم.

ومن جانب آخر لقى نجل مستشار بهيئة قضايا الدولة مصرعه بعد طعنه من قبل مجهولين بجوار منزله بمدينة المنصورة بالدقهلية، وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بوصول أحمد صلاح 19 سنة طالب نجل المستشار صلاح عبد الغنى بهيئة قضايا الدولة، إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة مصاب بطعنتين فى الفخذ الأيمن، مما تسبب فى قطع الشريان الرئيسى، وأدى إلى التسبب فى نزيف حاد فى الجسم نتج عنه وفاته فى الحال.

وأصيب طالب ثانوى بطلق خرطوش بالذراع الأيسر، فى الاشتباكات التى شهدتها مدينة ديرب نجم، أمس، بين الإخوان من جانب والشرطة والأهالى من جانب، واتهم الطالب جماعة الإخوان بالتسبب فى إصابته.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف مهران مدير البحث الجنائى يفيد وصول "أحمد محمود عبد العزيز" طالب بالصف الثالث الثانوى العام بمدرسة السادات العسكرية، ومقيم مدينة ديرب نجم، لمستشفى ديرب نجم العام، مصابا بطلق خرطوش فى الذراع الأيسر.

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