اليوم السابع يواصل ريادته ويتخطى الـ7 ملايين متابع على فيس بوك

تخطى عدد متابعى موقع اليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الجمعة، حاجز الـ7 ملايين متابع، وذلك تأكيداً وتعزيزاً لريادة الموقع الإلكترونى، على مستوى مصر والشرق الأوسط.

هذا ويبلغ عدد متابعى اليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، 3.111.000 متابع، ليكون الموقع الإخبارى الأول الأكثر متابعة على موقع التدوينات القصيرة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

كما اقترب عدد متابعى اليوم السابع على "جوجل بلس" من كسر حاجز المليون متابع، كما حقق الموقع 293.40.259 مشاهدة من قبل القراء.

ويسعى اليوم السابع دائماً لتقديم خدمات إخبارية جديدة ومتطورة، ليواكب الحدث أولاً بأول، وليكون عند حسن القراء الأعزاء.