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محافظ كفر الشيخ: تطوير 3 مستشفيات بتكلفة 200 مليون جنيه

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محافظ كفر الشيخ: تطوير 3 مستشفيات بتكلفة 200 مليون جنيه محافظ كفر الشيخ: تطوير 3 مستشفيات بتكلفة 200 مليون جنيه
أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ أنه بدأ العمل الفعلى فى تطوير 3 مستشفيات من خمسة بتكلفة أكثر من 200 مليون جنيه من ميزانية وزارة الصحة مطالباً بتكاتف الشعب لتطوير المنظومة الصحية.

وقال: "إن اهتمامى بدأ بالمستشفى العام وسيشمل مستشفى دسوق وبلطيم والأورام والكبد والمستشفى الجامعى، مؤكداً على الارتقاء بالخدمة الصحية بمحافظة كفر الشيخ.
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