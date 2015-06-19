محافظ كفر الشيخ: تطوير 3 مستشفيات بتكلفة 200 مليون جنيه

أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ أنه بدأ العمل الفعلى فى تطوير 3 مستشفيات من خمسة بتكلفة أكثر من 200 مليون جنيه من ميزانية وزارة الصحة مطالباً بتكاتف الشعب لتطوير المنظومة الصحية.

وقال: "إن اهتمامى بدأ بالمستشفى العام وسيشمل مستشفى دسوق وبلطيم والأورام والكبد والمستشفى الجامعى، مؤكداً على الارتقاء بالخدمة الصحية بمحافظة كفر الشيخ.

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