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بالصور.. كمائن الخير تصطاد المسافرين على طريق العريش القنطرة

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تشهد ساعات ماقبل انطلاق مدفع الإفطار وحتى صلاة المغرب يوميا من كل يوم فى رمضان انتشار عشرات الشباب من أبناء القبائل البدوية بمنطقة بئر العبد وغرب العريش على الطريق الدولى العريش القنطرة، الذين يقدمون متطوعين للمسافرين وجبات إفطار ويجبرون من يمر منهم لحظة الإفطار على النزول من سياراتهم وتناول الإفطار على موائد الرحمن التى يقيمها سكان القرى.

متطوعين يستوقفون السيارات لتقديم وجبات الإفطار لهم -اليوم السابع -6 -2015
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متطوعين يستوقفون السيارات لتقديم وجبات الإفطار لهم

"اليوم السابع" رصد هذه اللحظات التى يستعد لها المتطوعون مبكرا كما يقول أحمد البياضى، أحد شباب مدينة العبد، مشيرا إلى أن مجموعات منهم يقومون بتجهيز وجبات سريعة يمكن تناولها فضلا عن عصائر ومياه وتمور وفواكه تغلف فى عبوة واحدة ويقف الشباب على جانبى الطريق كل مجموعة أمام قريتهم وقبل موعد الإفطار بساعة ونصف يبدأون فى توزيعها على المسافرين.

وأوضح "محمود عيد" وهو شاب جامعى أنهم يجبرون المسافرين على الوقوف باعتراض طريقهم ويلقون عليهم وجبات الإفطار، وأردف قائلا "نريد ثوابا" وبعض المسافرين يرفضون التوقف ونحن نجبرهم على ذلك .

جانب من المتطوعين -اليوم السابع -6 -2015
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جانب من المتطوعين

وتابع "ياسر" وهو شاب فى المرحلة الثانوية، إنهم يأتون بالوجبات من بيوتهم؛ حيث تعكف أمهاتهم وأخواتهم طوال اليوم على تجهيزيها وتبرديها فى المنازل وكل هذا لنيل أجر إفطار صائم.

وأضاف أن هذه العادة قديمة ومتأصلة بين أبناء القبائل البدوية على طريق العريش القنطرة، وأنهم ورثوها من آبائهم ويقومون بها اليوم ويتفاخر الشباب من فيهم قام بتقديم وجبات إفطار أكثر للمسافرين.

وقال "أحمد عزيز" وهو سائق سيارة أجرة، إنه فى هذه اللحظات يحمل هم التوقف إجباريا أمام كل كمين للخير حيث تجد الشباب ينتشرون على الطرق أمام القرى وأمام كل مجموعة يجب أن نقف مجبرين.

كمائن الخير تنتشر فى العريش -اليوم السابع -6 -2015
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كمائن الخير تنتشر فى العريش

وقال مجموعة من المتطوعين، إن الأهالى يقيمون موائد إفطار بجهود ذاتية على الطريق، حيث يدفع كل منزل مايجود به ويأتى صاحب المنزل ويضع إفطاره وينتظر قدوم المسافرين لتناول الطعام معهم.

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