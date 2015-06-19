18 ألف طالب يبدأون امتحانات التعليم المفتوح بجامعة بنى سويف غدا السبت

يبدأ غدا السبت 18 ألف طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسى الثانى ببرامج التعليم المفتوح بجامعة بنى سويف، وذلك على مستوى جميع البرامج بالمركز (الحقوق، التجارة، الآداب، الإعلام، الترجمة، الخدمة الاجتماعية)، على أن تنتهى فى السابع من يوليو.

وأكد الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف فى تصريحات صحفية ، أن موعد الامتحانات يشمل الأفرع الأربعة، فالفرع الأم بجامعة بنى سويف يضم 10 آلاف طالب فى جميع البرامج، وفرع الفيوم يضم 5 آلاف طالب فى برنامجى التجارة والحقوق فقط، أما فرع المنيا فيضم 3 آلاف طالب فى برنامج التجارة فقط، بالإضافة 500 طالب بفرع عين شمس فى برنامج الترجمة.

وأضاف لطفى أن إدارة المركز قامت بعمل الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الترم الثانى من ووضع جداول الامتحانات، وأرقام الجلوس، ولوحات إرشادية واضحة للطلاب لأداء امتحاناتهم فى مناخ مناسب، مشداداً على ضرورة وجود استاذ المادة للرد على استفسارات الطلاب وتوافر الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بطباعة الأسئلة التى تضمن السرية الكاملة.