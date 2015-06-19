مياه الشرب كفر الشيخ لعبد العليم داود: تقريرنا يؤكد سلامة مياه محطة مطوبس

أكد المهندس محمد مفتاح رئيس شركة مياه الشرب بكفر الشيخ ، على ضرورة المتابعة المستمرة لجودة مياه الشرب وأخذ العينات العشوائية من أطراف الشبكات فى أوقات متفاوتة وغير منتظمة ، حيث تم تسليم مكتب المحافظ تقريراً تفصيليا يفيد بجودة المياه المنتجة من محطة مياه مطوبس .

وأضاف مفتاح، نه رغم وجود مأخذ محطة مطوبس فى نهاية فرع رشيد ووجود الأقفاص السمكية وهى إحدى المشاكل المزمنة فى هذا المجرى المائى إلا انه لا يتم ضخ مياه الشرب بشبكات التوزيع غير مطابقة للمواصفات ويتم التأكد من سلامة ومأمونية المياه قبل الضخ ، مؤكدا إن شركة مياه الشرب بكفر الشيخ لم تأل جهدا فى الحفاظ على جودة مياه الشرب المنتجة بمطوبس .

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، أنه يتم وضع الخطط والمتابعة لأعمال غسيل وتعقيم المروقات والمرشحات والخزانات الأرضية بصفة مستمرة بالاشتراك مع شئون البيئة والصحة، وتكثيف اخذ العينات وإجراء التحاليل بصفة مستمرة من قبل المعمل الرئيسى بمطوبس بالإضافة إلى المعمل المركزى ، بالإضافة إلى استخدام الفحم المنشط لإزالة الطعم والرائحة ، فضلاً عن استخدام المواد الماصة للزيوت والشحوم، وكذلك يتم متابعة جودة مياه الشرب بشبكات التوزيع بمركز مطوبس من خلال سيارة المعمل المتنقل بمنطقة مطوبس وكذلك الاستجابة الفورية لأى شكوى من العملاء .

وأضاف أن تقرير جهاز حماية المستهلك يفيد أن المياه مطابقة للمواصفات القياسية ونتائج تحليل المعمل المركزى خلال شهر ( ابريل – مايو – يونيه 2015 ) متضمنة مطابقة المياه للمواصفات القياسية ، ويثبت محضر غسيل وتعقيم الخزان الارضى فى وجود جهازى البيئة والصحة ، ومكاتبات الصحة التى تفيد مطابقة المياه للمواصفات القياسية .

جاء ذلك رداً على ما نشر باليوم السابع يوم السبت 13يونيو الجارى على لسان محمد عبد العليم داوود عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الوفد أنه أرسل رسالة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، قال فيها " نحيطكم علماً بخطورة الموقف بالنسبة لمياه الشرب لمركز ومدينة مطوبس محافظة كفر الشيخ، فى ظل عدم وجود أدنى تحرك من وزارة الإسكان أو الشركة القابضة لمياه الشرب لإنهاء الأزمة التى قاربت على شهر والمتمثلة فى " تلوث المياه، والرائحة التى لا تطاق، وتغير لونها . وأضاف داود أن هناك غضبا بين أهالى مركز ومدينة مطوبس من الوضع الكارثى بالنسبة لمياه الشرب، والوضع الأكثر كارثية وهو تراخى وزارة الإسكان وشركة المياه فى ظل فساد متنامى داخل الشركة وأن الوضع يتطلب التحرك السريع لسيادتكم وأجهزة حكوماتكم قبل تفاقم الامر صحياً لأبناء مطوبس"

وذكر داود أنه قال لرئيس مجلس الوزراء إن الخطر أيضا يمتد إلى دسوق وفوه ، ورشيد، والمحمودية، والرحمانية، ونهايات نهر النيل فرع رشيد ، فقرر المحافظ تشكيل لجنة لبحث أى شكاوى متعلقة بمياه الشرب بمطوبس وتم تحليل المياه وجاء الرد التفصيلى السابق من مجلس إدارة شركة مياه الشرب بكفر الشيخ .