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المبعوث الأممى لليمن: 21 مليون يمنى بحاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة

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المبعوث الأممى لليمن: 21 مليون يمنى بحاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة المبعوث الأممى لليمن: 21 مليون يمنى بحاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة
أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن ما تم حتى الآن تجاه الأزمة اليمنية يمكن البناء عليه مستقبلاً، وسيتم بذل مزيد من الجهود لحل الصراع الدائر على الأراضى اليمنية.

وأضاف مبعوث الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفى بجنيف اليوم الجمعة، أن الشعب اليمنى يطمح لوقف إطلاق النار، وإلى الآن لم يتم تحديد موعد الجولة الثانية للنقاش بين اليمنية والحوثيين، مؤكدا أن هناك 21 مليون مواطن يمنى بحاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة، لاسيما أن القضية الإنسانية باليمن أولوية بالنسبة لهم.

وأوضح ولد الشيخ أحمد، أن الأطراف اليمنية المتواجدة في جنيف لم تتوصل إلى أى اتفاق معلن إلى الآن تجاه الأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن اليوم الجمعة شهد التوصل إلى توافق على بشأن وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأراضى اليمنية، لاسيما أن هناك بعض المساعدات تصل إلى المواطنين رغم أنها شحيحة.
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