"يديعوت أحرونوت": مقتل مستوطن إسرائيلى وإصابة آخر على يد قناص فلسطينى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن مستوطنًا قتل وأصيب آخر بجروح حرجة إثر إطلاق نار تعرضا له فى إحدى المستوطنات القريبة من الضفة الغربية.

وأكد ناطق باسم جيش الاحتلال، أن قناصًا فلسطينيًا أطلق النار على مجموعة مستوطنين قرب رام الله، ما أدى لإصابة اثنين منهما، مضيفا أن العملية وقعت بالقرب من مستوطنة “أدولف” غرب رام الله، وأن أحد المصابين لقى مصرعه متأثرًا بجراحه.

وأضاف الموقع، أن طائرة عسكرية نقلت الجريح الآخر للعلاج، موضحًا أن اشتباكات مازالت مستمرة مع القناص الذى نفذ الهجوم، فيما ذكرت مصادر أخرى أن إطلاق النار تم من سيارة مسرعة مرت بالقرب من المستوطنين، وأن الاحتلال لم يعثر حتى الآن على منفذ الهجوم.

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