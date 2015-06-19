محافظ المنوفية يخصم 3 أيام من رئيس قرية مليج خلال جولته التفقدية

أجرى الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، جولة مفاجئة على عدد من قرى مركزي شبين الكوم وبركة السبع حيث اسفرت الجولة عن خصم ثلاثة أيام من راتب رئيس قرية مليج لوجود اشغالات على جانبي الطريق وتراكمات قمامة بالاضافة لضعف مستوى الانارة بالطرق، بالإضافة إلى مجازاة أطقم العمل بالوحدتين المحليتين والوحدتين الصحيتين بجنزور وبابل، لعدم تواجدهم بمحل عملهم واغلاق المبنى.

كما قام محافظ المنوفية يرافقه مدير ادارة المتابعة بتفقد سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية الغوري والذي تبين لهما انتظام العمل بالمحطة ثم انتقل المحافظ لمستشفى بركة السبع واصدرقراراً بمجازاة ثلاثة اطباء والنائب الادارى بالمستشفى لتركهم النوبتجية.