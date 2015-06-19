الأحد.. إعلان شروط توزيع 196 قطعة أرض بالمنطقة الحرفية للشباب بالوادى الجديد

قال عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الجمعة أن رئاسة المركز تستعد لتوزيع 196 قطعة أرض تابعة للمنطقة الحرفية التى تم تخصيص مساحة 18 فدانا لانشائها وتضم ورش ومعارض ومراكز توزيع منتجات تتخللها طرق ومسطحات خضراء والتى سيتم توزيعها على شباب الخريجيين وفقا للشروط التى سيتم الإعلان عنها يوم الأحد القادم.

وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم للحصول على قطعة أرض من ذوى النشاط الحرفى ومن أبناء المحافظة أو مقيم بها إقامة دائمة منذ 5 سنوات على الاقل، وأن تكون أولوية التقديم لشباب الخريجيين والحاصلين على قروض بهدف إنشاء مشروعاتهم.

وأضاف عباس أن رئاسة المركز سوف تعلن عن كافة الشروط المطلوبة لتخصيص المساحات التى تم تقسيمها بهدف تمكين شباب الخريجين وأصحاب الحرف بمختلف أنواعها من إنشاء مشروعاتهم فى المنطقة الحرفية التى تم تخصيص الأرض لصالحها بما يدعم النشاط الصناعى والحرفى فى مركز ومدينة باريس ويوفر فرص عمل دائمة لأبناء المركز.