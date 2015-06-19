أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الأحد.. إعلان شروط توزيع 196 قطعة أرض بالمنطقة الحرفية للشباب بالوادى الجديد

Google+ Print
الأحد.. إعلان شروط توزيع 196 قطعة أرض بالمنطقة الحرفية للشباب بالوادى الجديد الأحد.. إعلان شروط توزيع 196 قطعة أرض بالمنطقة الحرفية للشباب بالوادى الجديد
قال عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الجمعة أن رئاسة المركز تستعد لتوزيع 196 قطعة أرض تابعة للمنطقة الحرفية التى تم تخصيص مساحة 18 فدانا لانشائها وتضم ورش ومعارض ومراكز توزيع منتجات تتخللها طرق ومسطحات خضراء والتى سيتم توزيعها على شباب الخريجيين وفقا للشروط التى سيتم الإعلان عنها يوم الأحد القادم.

وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم للحصول على قطعة أرض من ذوى النشاط الحرفى ومن أبناء المحافظة أو مقيم بها إقامة دائمة منذ 5 سنوات على الاقل، وأن تكون أولوية التقديم لشباب الخريجيين والحاصلين على قروض بهدف إنشاء مشروعاتهم.

وأضاف عباس أن رئاسة المركز سوف تعلن عن كافة الشروط المطلوبة لتخصيص المساحات التى تم تقسيمها بهدف تمكين شباب الخريجين وأصحاب الحرف بمختلف أنواعها من إنشاء مشروعاتهم فى المنطقة الحرفية التى تم تخصيص الأرض لصالحها بما يدعم النشاط الصناعى والحرفى فى مركز ومدينة باريس ويوفر فرص عمل دائمة لأبناء المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365