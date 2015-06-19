اكتشاف آثار غارقة جديدة بخليج الأنفوشى وأبى قير فى الإسكندرية

قال الدكتور محمد مصطفى عبد المجيد ، مدير إدارة الآثار الغارقة بالإسكندرية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، إن الإدارة قد اكتشفت مجموعة جديدة من الآثار الغارقة، حيث تم اكتشاف مدفع حربى ومرساوات حديدية وحجرية تعود إلى عصر الحملة الفرنسية على مصر وذلك بمناطق شمال غرب خليج الأنفوشى و الميناء الغربى بخليج أبو قير.

وذلك من خلال أعمال البعثة العلمية الروسية للمعهد الروسى للمصريات برئاسة الدكتورة جالينا بيلوفا .

>وأوضح لليوم السابع أن الإدارة تقوم بانتشال ونقل القطع الأثرية الأقل من 200 كيلو خوفا عليها من السرقة ، حيث يتم نقلها لمعامل الترميم ثم إلى المخازن، وجزء منها يتجة للعرض فى متاحف الآثار سواء بمكتبة الإسكندرية، المتحف القومى.

وكشف أنه يتم حاليا الإعداد لمعرض عالمى، تحت عنوان: أسرار مصر الغارقة ، يجوب أوروبا بمدن باريس و ميونخ و لندن ، بالتعاقد مع متعهد ومنظم للمعرض بعد اتخاذ الإجراءات الرسمية لضمان عدم استبدالها بنظام البصمة ويتم نقل القطع الأثرية من خلال شركة نقل متخصصة، مشيرا إلى الافتتاح الأول للمعرض سيكون فى مدينة باريس 7 سبتمر لمدة 6 أشهر ، عامين ونصف ، وسيتضمن المعرض عرض 293 قطعة أثرية ، 80% منها من الآثار الغارقة، بعض القطع الأثرية من المتحف المصرى و القومى و اليونانى الرومانى.

و ذكر عبد المجيد أن وزارة الآثار قد قامت بتوقيع عقد بمبلغ 920 ألف يورو للمتعهد المنظم للمعرض ، بالإضافة إلى نسبة من التذكرة بعد 100 ألف تذكرة الأولى ، بقيمة يورو من كل تذكرة ، وأكد أن الوزارة قد اتخذت كافة الإجراءات لتأمين القطع المشاركة فى المعرض العالمى حيث سيكون تحت إشراف مندوب من وزارة الآثار و شرطة السياحة .