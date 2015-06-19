تشارليز ثيرون تنفصل عن خطيبها

إنفصلت النجمة العالمية Charlize Theron عن خطيبها الممثل الأمريكي Sean Penn بعد علاقة حب إستمرت سنوات طويلة.

وكشفت صحيفة Daily mail البريطانية أن Theron البالغة من العمر 39 عاماً هي التي إتخذت القرار النهائي بإنهاء هذه العلاقة، بالرغم من انهما كانا يخططان لدخول القفص الذهبي قريباً.

ولفتت الصحيفة نفسها إلى أن Charlize و Penn ظهرا مؤخراً على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي، مما يعني أن الخلافات بدأت بينهما منذ فترة قصيرة.

ومن جهتها، أكدت صحيفة People ان Theron وإبنها Jackson يعيشان في منزلها بهوليوود، بينما يعيش Sean في منزله بولاية ماليبو الأمريكية.

يشار إلى أن Theron، التي فقدت والدتها في جريمة مروعة، و Penn على علاقة منذ كانون الأول 2014، إلا أن الصداقة التي تربطهما عمرها 18 سنة، كما أن الأخير عرض عليها الزواج منذ فترة خلال قضائهما إجازة رومنسية في العاصمة الفرنسية باريس.

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