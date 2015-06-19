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وفاة والد بينيلوبي كروز إثر أزمة قلبية

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الجمعة 19-06-2015 15:49

توفي Eduardo Cruz والد النجمة العالمية Penelope Cruz عن عمر ناهز الـ62 عاماً إثر أزمة قلبية في منزله في إسبانيا.
وعلى الفور، توجّهت الممثلة البالغة من العمر 41 عاماً إلى إسبانيا، قادمة من إيطاليا، بعد أن أوقفت تصوير مشاهدها في فيلم " Zoolander 2".
ولدى إدواردو ابنتان هما: Penelope و Monica، إلى جانب ابنه Eduardo Jr من زواجه الأول بـ Encarna Sánchez.
وكان Eduardo قد تزوّج عام 2014 Carmen Moreno وأنجب منها ابنة اسمها Salma، وتبلغ من العمر 3 أعوام.
يذكر أن علاقة Penelope Cruz بوالدها Eduardo Cruz كانت علاقة قوية جداً، وهي تعطي وقتاً كافياً لعائلتها. وكانت قد خفّضت مؤخّراً ساعات عملها لهذه الغاية.

 

 

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