سميّة الخشاب وفيفي عبده متّهمتان بتشويه صورة المرأة المصريّة واتصال مفاجىء من غادة عبد الرازق

حلَت النجمتان المصريتان فيفي عبده وسمية الخشاب ضيفتان أساسيتان في أولى حلقات برنامج "Rating Ramadan" ليلة أمس على قناة "أبوظبي" حيث حاورهما كل من النجمة ميساء مغربي والإعلامي وسام بريدي حول تفاصيل مسلسلهما "يا أنا يا انتِ" الذي بدأ بثه أول أيام رمضان، والذي يأتي استكمالاً لنجاهما السابق في مسلسل "كيد النساء".

افتتحت النجمة فيفي عبده الحلقة برسالة لجمهورها عبر فيديو صوّرته خصيصاً لهم معبرة عن حبّها لمتابعينها في الوطن العربي، بعد ذلك إستهلّت حديثها عن شريكتها في المسلسل النجمة سمية الخشاب حيث عبرت عن فرحها بهذا الثنائي المميز الذي يزرع البسمة على وجوه الكثير في ظل ما تعيشه البلدان العربية اليوم, وبدورها تحدثت سمية عن دورها في المسلسل الى جانب فيفي عبده وقالت بأنهن مشاغبات في أدوارهن وهذا ما يميّز ثنائيتهن.

وتم خلال الحلقة الإعلان عن موعد توزيع جوائز البرنامج لمختلف الفئات الفائزة وذلك في شهر أكتوبر / تشرين الأول القادم من خلال حفل كبير في أبوظبي سيقام لهذه المناسبة، كما تم عرض تقارير خاصة من كواليس المسلسل عرضت حصرياً لبرنامج "Rating Ramadan" مما أدى إلى تفاعل إيجابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عين على الشاشة الرمضانية:هذه المسلسلات حقّقت حضوراً قوياً من الحلقة الأولى

وانضم اثناء الحلقة كل من الممثل القدير سامح الصريطي والمنتجة مها سليم حيث تناول مقدما البرنامج تصريح الفنان الكبير محمد صبحي حول تشويه المسلسلات المصرية لصورة المرأة في الدراما، ودافع الصريطي عن هذا الجانب قائلاً أنه من غير المنصف التعميم، بينما قالت الخشاب بأنه لا يجوز الحكم على هذا الأمر إلا بعد المشاهدة، وتطرقت مها سليم إلى مسألة استبدال المخرج وقالت بأنه قرار انتاجي بحت ولكنها شكرت نجمتي العمل كونهما ساندتا قرارها، قبل أن يتلقَى الجميع اتصالاً مفاجئاً من النجمة غادة عبد الرازق التي عبرت عن حبها للنجمتين ودعمها لهن وللمسلسل ونفى الجميع ان يكون هناك خلافاً بينهن فيما تمنت مها سليم أن تجمع في العام القادم نجمتي عملها بعمل يضم غادة عبدالرازق كذلك.

وكما عوّدتنا دائماً فيفي عبده على روحها الفكاهية و كلامها الخاص بها أطلقت عبر البرنامج جملة جديدة وهي: "طرّيها .. النّاس لبعضيها"، فيما استقبلت سمية النقد الموجه إليها عبر تغريدات البرنامج بروح مرحة وأجابت عليها، قبل أن تقدم مروى شهاب الفقرة التفاعلية بالبرنامج عبر الهاشتاق الموحد في جميع وسائل التواصل الاجتماعي حيث استعرضت بعض التغريدات التي علقت على البرنامح، ثم أعلن عن مشاركة جميع ضيوف الحلقات بكتابة فكرة سيناريو ستتبناه قناة "أبوظبي" وتطوره وتنتجه ليكون أحد مسلسلاتها العام القادم، حيث كتبت سمية الخشاب الجزء الأول من هذا السيناريو.

دليل مسلسلات رمضان 2015 من "سيدتي نت"

جدير بالذكر أن النجم المصري أحمد السقا ومخرج مسلسله "ذهاب وعودة" سيحلان ضيوفاً على الحلقة الثانية من برنامج "Rating Ramadan" الذي تقديم النجمة ميساء مغربي والإعلامي وسام بريدي، ومن إنتاج شركة كلاكيت، وتنفيذ الإنتاج لشركة "Maximum Media" وهو يعرض يومياً على الهواء مباشرة على قناة "أبوظبي" عند تمام الساعة 1:30 ليلاً بتوقيت الإمارات كما يعرض على قناة الـ "MTV" اللبنانية.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"