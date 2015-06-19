ميشيل أوباما تقدّم الهدايا للأمير جورج والأميرة شارلوت

استغلّت السيدة الأمريكية الأولى Michelle Obama زيارتها للأمير Harry في قصر كينغستون لإحضار هدايا للأمير George وشقيقته الأميرة Charlotte.

وأحضرت السيدة Obama عربة أطفال مميّزة، أمريكية الصنع، كانت من نصيب الأمير، فيما كانت هدية الأميرة البالغة من العمر 6 أسابيع عبارة عن كرسيّ هزاز، بالإضافة إلى بطّانية.

وتأتي زيارة Michelle Obama إلى المملكة المتحدة في إطار حملة دعم تعليم الفتيات في جميع أنحاء العالم.

وقد اصطحبت السيدة الأولى معها في هذه الحملة ابنتيها Malia وSasha ووالدتها Marian Robinson.

يُذكر أنّ هذه ليست الهدية الأولى التي تتلقاها عائلة الأمير William من عائلة الرئيس الأمريكي، بعد أن سبق للأمير George أن حصل على لعبة هي عبارة عن حصان هزاز عند ولادته.

تعرّفوا على هدايا نجوم هوليوود في مناسباتهم