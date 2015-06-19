أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نجوم "حريم السلطان" إلى دراما تونس الرمضانيّة

Google+ Print
نجوم "حريم السلطان" إلى دراما تونس الرمضانيّة نجوم "حريم السلطان" إلى دراما تونس الرمضانيّة

الجمعة 19-06-2015 16:13

سيظهر الممثل التركي "سليم بايركتار المعروف باسم " سنبل أغا" في مسلسل "حريم السلطان"، في المسلسل الرمضاني التونسي "الريسك" الذي تبثه قناة " حنبعل" التونسية.
وقد وصل الممثل التركي إلى تونس وكان محلّ ترحاب كبير من الجمهور ومن الصحفيين في مطار تونس قرطاج الدولي، وقد تحدّث اليهم باللغة العربيّة مع لكنة مشرقية، إذ أنّه عراقي الأصل وقد هاجر صغيراً إلى تركيا.
ولما سأله الصحفيون عن خفايا هذه الزيارة إلى تونس أجاب ممازحاً بأنعا زيارة عاطفية.
أما عن دوره فقال "لا أعرف شيئاً عنه".
وقام الممثل خلال ثلاثة أيّام بتصوير المشاهد التي سيظهر فيها، وهي مشاهد قليلة يجسّد فيها دور رجل أعمال تركي من المافيا.
وسيقوم سليم بأداء دوره باللهجة التونسيّة بإصرار منه، إذ كان من المفترض أن يقدّم دوره باللغة التركيّة إلا أنّه أمضى الليلة التي سبقت اليوم الأول للتصوير بأكملها في حفظ نصّه.

و قد كانت فكرة استقدام الممثّل التركي من اقتراح منتج العمل أنس الهباشي الذي تربطه علاقة وطيدة بعالم الدراما التركيّة، وينتظر أن تكون الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ"السلطانة هيام" ضيفة شرف الجزء الثاني من مسلسل" الريسك "الذي سيتمّ تصويره في الصيف القادم.
و مسلسل" الريسك" هو عمل اجتماعي بوليسي من إخراج نصر الدين السهيلي و تمثيل نخبة من الممثلين التونسيين.
وتسعى القنوات التونسيّة إلى إشراك نجوم من أو تركيا في المسلسلات ولو بمشاهد قليلة لاستقطاب اكبر عدد من المشاهدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر