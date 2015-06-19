نجوم "حريم السلطان" إلى دراما تونس الرمضانيّة

سيظهر الممثل التركي "سليم بايركتار المعروف باسم " سنبل أغا" في مسلسل "حريم السلطان"، في المسلسل الرمضاني التونسي "الريسك" الذي تبثه قناة " حنبعل" التونسية.

وقد وصل الممثل التركي إلى تونس وكان محلّ ترحاب كبير من الجمهور ومن الصحفيين في مطار تونس قرطاج الدولي، وقد تحدّث اليهم باللغة العربيّة مع لكنة مشرقية، إذ أنّه عراقي الأصل وقد هاجر صغيراً إلى تركيا.

ولما سأله الصحفيون عن خفايا هذه الزيارة إلى تونس أجاب ممازحاً بأنعا زيارة عاطفية.

أما عن دوره فقال "لا أعرف شيئاً عنه".

وقام الممثل خلال ثلاثة أيّام بتصوير المشاهد التي سيظهر فيها، وهي مشاهد قليلة يجسّد فيها دور رجل أعمال تركي من المافيا.

وسيقوم سليم بأداء دوره باللهجة التونسيّة بإصرار منه، إذ كان من المفترض أن يقدّم دوره باللغة التركيّة إلا أنّه أمضى الليلة التي سبقت اليوم الأول للتصوير بأكملها في حفظ نصّه.

و قد كانت فكرة استقدام الممثّل التركي من اقتراح منتج العمل أنس الهباشي الذي تربطه علاقة وطيدة بعالم الدراما التركيّة، وينتظر أن تكون الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ"السلطانة هيام" ضيفة شرف الجزء الثاني من مسلسل" الريسك "الذي سيتمّ تصويره في الصيف القادم.

و مسلسل" الريسك" هو عمل اجتماعي بوليسي من إخراج نصر الدين السهيلي و تمثيل نخبة من الممثلين التونسيين.

وتسعى القنوات التونسيّة إلى إشراك نجوم من مصر أو تركيا في المسلسلات ولو بمشاهد قليلة لاستقطاب اكبر عدد من المشاهدين.