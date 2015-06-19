200 ألف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان بالمسجد الأقصى

أدى نحو 200 ألف مسلم صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان فى المسجد الأقصى المبارك، واكتظت مساجد الأقصى وساحاته وأروقته بالمصلين من كافة المدن والقرى الفلسطينية ، إضافة إلى أعداد من بعض الدول الإسلامية.

وأفاد الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى ، أن حوالى 200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان فى المسجد الأقصى.

وشدد الخطيب، على ضرورة السماح لكافة الفلسطينيين من الوصول إلى الأقصى والصلاة فيه دون قيود وتحديد أعمار ، مشيرا إلى أن لجان النظام وحراس الأقصى وفرق الكشافة والإسعاف وفروا وسائل الراحة للمصلين فى المسجد الأقصى.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن أكثر من 80 ألفا أدوا الصلاة فى المسجد الأقصى من الداخل والضفة وغزة ، دون تسجيل أى أحداث تذكر.

وأضافت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمرى أن نحو 2000 من أفراد الشرطة من قوات ووحدات مختلفة ، علنية وسرية ، كانوا قد قاموا بالانتشار منذ ساعات صباح اليوم المبكرة فى شتى أنحاء شرقى القدس ومحيط البلدة القديمة وبمحيط الحواجز.