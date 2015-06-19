وزارة الدفاع العراقية: مقتل 41 من داعش واعتقال 27 آخرين بمناطق متفرقة

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الجمعة أن أكثر من 41 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية /داعش/ قتلوا واعتقل 27 اخرون فى سلسلة عمليات عسكرية للقوات العراقية فى مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر بيان للوزارة حصلت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) على نسخة منه "نفذت قوة مشتركة من الجيش العراقى فعالية قتالية فى مناطق /الطارمية, الهورة/ أسفرت عن مقتل 25 عنصرا من داعش ومعالجة 3 منازل مفخخة و7 عبوات ناسفة وإلقاء القبض على 17 مطلوبا وما زالت قواتنا مستمرة بتنفيذ الصفحة الثانية لتطهير المناطق وبإسناد مباشرة من طائرات القوة الجوية وطيران الجيش".

وأوضح "فى قاطع الكرمة تمكنت قواتنا من قتل 10 من داعش بضمنهم قناصان اثنان وحرق وتدمير 8 أوكار إرهابية وقتل من فيها وتدمير 3 عجلات مفخخة وقتل من فيها كما تم تدمير عبارة للعدو والاستيلاء على عجلتين للعدو الإرهابى فيما نفذت قوة أخرى فعالية شمالى الكرمة وتمكنت خلالها من العثور على مخزن عتاد يحوى 81 قنبرة(قذيفة) هاون و8 صواريخ كاتيوشا و8 صواريخ محلى الصنع ومدفع محلى الصنع وقاعدة صواريخ ".

وذكر البيان "ان قوة من الجيش العراقى نفذت فعالية قتالية فى منطقة الفلاحات قرب مدرسة الإبداع حيث تم مشاهدة حركة لمجموعة لعناصر داعش تم معالجتهم وقتل عدد منهم ولاذ الآخرون بالفرار فيما نفذت قوة من قيادة شرطة الانبار آمرية أفواج الطوارئ وقوة من المهمات الخاصة /سوات/ مداهمة لأوكار بعض الخلايا النائمة فى عامرية الفلوجة ومدينة الحبانية السياحية بناءاً على معلومات استخباراتية دقيقة تم خلالها ألقاء القبض على /10/ مطلوبين من بينهم موقوفون فارون من سجون مكافحة الإرهاب أثناء الأحداث الأخيرة".

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