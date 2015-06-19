الأمن الجزائرى يحبط مخطط"جند الخلافة" لاستهداف مقر رئاسة الوزراء

تمكنت وحدة من القوات الخاصة من القبض على أبوعلاء سعيد مسؤول اللجنة الإعلامية فى تنظيم "جند الخلافة" الإرهابى الذى أعلن ولاءه ل"داعش" واثنين من مقربيه كما صادرت ماكان بحوزتهم من قطع من الأسلحة ومراسلات ووثائق ومواد إعلامية .

وذكرت مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن كشفت ـ من خلال التحقيقات مع المعتقلين ـ النقاب عن عدة مخططات كان يعتزم التنظيم الإرهابى تنفيذها خلال شهر رمضان من بينها استهداف هيئات ومراكز حكومية وأمنية وعسكرية من بينها مقر رئاسة الوزراء ... مشيرة إلى أن الجهات المختصة أسرعت باتخاذ التدابير اللازمة بالرغم من وجود خطة أمنية استثنائية يتم إعدادها خصيصا لتأمين المنشآت الرسمية ومواجهة الاعتداءات الإرهابية المفترضة خلال شهر رمضان .

وأشارت المصادر نفسها إلى أن فرقة أمنية متخصصة فى مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال القياديين الثلاثة فى جماعة "جند الخلافة" الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" خلال عملية مداهمة لأحد المنازل فى حى الحراش الشعبى فى الجزائر العاصمة وذلك بناء على معلومات أدلى بها إرهابى تائب وشاب تم توقيفه مؤخرا ضمن خلية لتجنيد مقاتلين لصالح "داعش".

>