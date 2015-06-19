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بالصور…وزير التموين يطمئن علي توافر الخبز والسلع الغذائية بالمجمعات والاسواق بالاسكندرية

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بالصور…وزير التموين يطمئن علي توافر الخبز والسلع الغذائية بالمجمعات والاسواق بالاسكندرية بالصور…وزير التموين يطمئن علي توافر الخبز والسلع الغذائية بالمجمعات والاسواق بالاسكندرية

وزير اثناء زيارته

قام الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم عقب صلاة الجمعة، بجولة على الاسواق بعدة أحياء شعبية بمحافظة الاسكندرية للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة وبجودة عالية.

كما قام حنفي بجولة بسيارة خاصة تفقد خلالها عدة مخابز بلدية مدعمة، ومحلات بقالة تموينية وأطمئن على توافر الخبز طوال اليوم لكافة المواطنين، وأيضًا توافر أنواع كثيرة من السلع التموينية بمحلات البقالة التموينية من لحوم ودواجن وغيرها من السلع، كما تفقد عدة مجمعات إستهلاكية وتأكد من توافر كافة السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة تقل عن الاسواق بنسبة تصل إلى 25%، وأيضًا إلتزام العاملين بحسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمة الجيدة لهم ونظافة الفروع.

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