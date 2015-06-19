أوقاف السويس: الخطباء تحدثوا عن كرامات رمضان.. ولا مخالفات

قال الدكتور كمال البربري وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أن خطباء المساجد بصلاة الجمعة اليوم، تحدثوا عن كرامات شهر رمضان وكيفية أستغلالها قبل مرور الشهر الكريم، موضحًا أنه لا توجد أي مخالفات بالمساجد بالصلاة والأوضاع مستقرة.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف في بيان إعلامي أنه يطالب المسلمين بإستغلال شهر رمضان المبارك وأنها ايام مباركات وعلى الجميع الصلاة والتسبيح بكرة، وأنه شهر للطاعة وليس للترفيهات ومشاهدة التلفزيون والنوم.

تابع أنه يطالب المواطنين ويحذروهم من الشائعات وعدم الانسياق وراء أشاعات مغرضة منها أن الصلاة بالمساجد بالرقم القومي خاصة صلاة التراويح والتهجد.

أضاف أن صلاة التراويح بدأت من أمس الخميس أول ليالي رمضان، والمساجد مفتوحة للصلاة ولا صحة لما يردده بعض المنافقين من أن صلاة التراويح والتهجد بالرقم القومي، ولا صحة لما يردده بعض المنافقين من أن بعض المساجد ستغلق ولن يصلى فيها العشاء والتراويح.

وأختتم البيان أنهم يحذرون هؤلاء المثبطين ولنحرص على الصلوات الخمس في جماعة، ولنحرص على قراءة القرآن الكريم في المساجد والبيوت.