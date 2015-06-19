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ضبط أحد المتهمين فى تفجيرات أبراج كهرباء نجع حمادى بقنا

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ضبط أحد المتهمين فى تفجيرات أبراج كهرباء نجع حمادى بقنا ضبط أحد المتهمين فى تفجيرات أبراج كهرباء نجع حمادى بقنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بالتنسيق مع الأمن الوطنى من القبض على أحد المتهمين بتفجير أبراج الكهرباء بنجع حمادى، حيث تم ضبط " احمد م ا" 30 سنة أحد المتهمين بتفجيرات أبراج الكهرباء بنجع حمادى، وأفادت التحريات أنه أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

كان مركز نجع حمادى شمال محافظة قنا شهد تفجير لبرجين كهرباء بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية أبوعمورى فى شهر مايو الماضى.

وأفاد مصدر أمنى أن مجموعه أرهابية أستهدفت البرجين بوضع 8 عبوات ناسفه، تم وضع 4 عبوات لكل قاعدة من كل برج مما تسبب فى إنهيار أحدهم بالكامل وتأثر الآخر، حيث تم العثور على آثار للعبوات بمحيط البرجين.

جارى تحرير محضر بالضبط وإحالة المتهم الى النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365