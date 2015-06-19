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حبس 4 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بالاتجار فى السلاح وتخزينه بالمقابر بالمنيا

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حبس 4 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بالاتجار فى السلاح وتخزينه بالمقابر بالمنيا حبس 4 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بالاتجار فى السلاح وتخزينه بالمقابر بالمنيا
أمرت نيابة ملوى بالمنيا، بحبس 4 متهمين لاتهامهم بالاتجار فى السلاح 4 أيام على ذمة التحقيق .

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تمكنت من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار فى الأسلحة النارية وتخزينها داخل مقابر الموتي بمركز ملوى .

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ملوى، يفيد ورود معلومات بقيام بعض الأشخاص بالتردد على مقابر دفن الموتى الواقعة بالقرب من قرية عرب قصر هور، القريبة من الطريق الصحراوى الغربى وذلك فى ساعات متأخرة من الليل.

وعقب تقنين الإجراءات وأعداد الأكمنه للقبض على المتهمين، تبين أنهم 4 أشخاص يقومون بالإتجار فى الأسلحة الناريه ويقومون بتخزينها بمنطقة المقابر، وتحرر عن الوافعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365