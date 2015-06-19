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بالصور.. مساعد وزير الداخلية يفاجىء خدمات أمن مترو الأنفاق قبل الأفطار

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فاجأ اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات الخدمات الأمنية بمحطة سرايا القبة قبل ساعات الإفطار، حيث فاجأ بلوكامين القسم واطلع على يومية التشغيل والخدمات المعينة على الأرصفة وأعدادهم وأماكن تواجدهم .

وتوجه مساعد الوزير إلى غرفة الحجز بالقسم للتأكد من السلامة الصحية والمعيشية للمحجوزين حرصا منه على احترام حقوق الإنسان، مؤكداً بان المجرم له قانون يعاقب عليه .

ومر جاد الحق على ارصفة المحطة وتابع طرق التعامل مع جمهور الركاب وعمل على الاستماع لأى شكوى والعمل على تذليلها لتسهيل الحركة والتنقل لجمهور الركاب لأهالينا من الشعب المصري العظيم

واستقل مساعد الوزير القطار يرافقه مدير ادارة البحث الجنائي الي محطة المطرية أطمئنن على انتظام الخدمات الامنية المعينة علي ارصفة المحطة وحركة السير وتوفير الامن والامان لجمهور الركاب حيث اشرف علي تفتيش الحقائب داخل المحطة مؤكداً بان تلك الاجراءات تعطي الركاب لشعور بالتواجد الشرطي الإيجابي والفعال لانتشار

ولتنشيط الخدمات وملاحظة الحالة الامنية ومتابعة القوات بصفة مستمرة والمامهم بأهمية ما يقومون به لحماية مؤسساتنا من الخارجين على القانون .

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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