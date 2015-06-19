واجه الإرهاق فى الصيام بـ6 خطوات أهمها عدم الإفراط فى منتجات الألبان

الشعور بالإرهاق أحد أهم متلازمات الصيام، والسبب الرئيسى والذى يجهله البعض فى هذا الأمر هو أن الصيام لا يسبب الإرهاق بل إن العادات غير الصحية التى يمارسها البعض السبب فى الشعور بالإجهاد، كتناول كميات كبيرة من الطعام الدسم طوال اليوم ما بين الإفطار والسحور، كذلك قلة شرب المياه.

ولذا وحسبما بنصح الدكتور محمد المنيسى أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن فلابد من أن يتبع الصائم ممارسات صحية لتجنب الكسل والإهمال أهمها:

>- التركيز فى السحور على تناول الطعام الصحى والخضراوات الورقية بكثرة

>- الاهتمام بتناول الفاكهة المليئة بالفيتامينات والعناصر كالتفاح والرمان والبرتقال

>- شرب كميات كبيرة من المياه على مدار الفترة بين الإفطار والسحور

>- تقليل تناول الطعام الحريف إضافة إلى الطعام الملىء بالتوابل مع الأطعمة الحارة

>- الابتعاد عن الإسراف فى تناول منتجات الألبان فالتوازن هو سر عدم الاصابة بالخمول والكسل

>- عدم النوم بعد تناول الطعام. التركيز على الحركة وممارسة الرياضات البسيطة المنشطة