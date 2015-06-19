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تجنب التخمة وعسر الهضم فى رمضان بتنظيم أكلك وتقسيمه

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تجنب التخمة وعسر الهضم فى رمضان بتنظيم أكلك وتقسيمه تجنب التخمة وعسر الهضم فى رمضان بتنظيم أكلك وتقسيمه
كى تسلم من لخبطة شهر رمضان وضيق مواعيده عليك أن تنظم وقتك ويومك بالكامل، وأهم شق فى اليوم ما يخص الغذاء، فوجبتى الإفطار والسحور عليك بتنظيمهما وتنظيم باق الوجبات الجانبية ما بين الوجبتين، ولذا تنصحك الدكتورة نيفين رضا أخصائى أمراض الباطنة بضرورة الاهتمام بترتيب اليوم وألوياته وعلى رأسها الغذاء.

وتابعت نيفين مؤكدة على أهمية أن يتضمن اليوم الواحد الرمضانى ما يعادل الأربع وجبات الصغيرة، بحيث تكون على النحو التالى وجبة إفطار خفيفة، ويليها ساعتين ثم تناول مشروبا خفيفا ومرطبا وتناول الفاكهة أو الخضراوات النيئة بجانبه، تليها وجبة أخرى سريعة وصغيرة الكم والكيف كساندوتش سريع أو طبق صغير من البروتين، ليختتم اليوم بوجبة السحور الخفيفة للغاية، ليتناول فيها الشخص فاكهة محببة له مع بعض المشروبات المفضلة له على الا يتعدى الحد المسموح، كوب كبير على سبيل المثال لا أكثر.

وأضافت أخصائية الباطنة مؤكدة على أهمية تنظيم مواعيد الطعام خلال الشهر الفضيل، فلا يراكم الشخص الطعام وكمياته كاملة خلال وجبة واحدة، ولا يفرط فى تناول الطعام على وجبات متعددة، فالتوازن أساس الصحة السليمة فى رمضان.

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مصر 365