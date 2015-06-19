عمليات كحت الرحم تعرض النساء لخطر الولادة المبكرة

كشفت دراسة علمية حديثة أن إجراء عملية الكحت للنساء قد يزيد من مخاطر الولادة المبكرة فى الحمل المستقبلى.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة، أن عملية التمدد والكحت هى واحدة من العمليات الجراحية البسيطة الأكثر شيوعاً لدى أطباء أمراض النساء والتوليد، ويتم إجراءها فى حالات الإجهاض.

وقد وجدت الأبحاث السابقة أن تمدد وكحت الرحم يرتبط مع بعض الآثار الجانبية النادرة ولكنها خطيرة، بما فى ذلك ثقوب فى عنق الرحم والعدوى والنزيف.

وفى هذه الدراسة الجديدة، استعرض الباحثون 21 دراسة شملت ما يقرب من 2 مليون امرأة، ووجدوا أن عملية الكحت والتمدد التى أجريت فى حالات الإجهاض كانت مرتبطة مع زيادة 29 فى المئة لخطر الولادة المبكرة (أقل من 37 أسبوعا) من الحمل، كما أنها زادت من خطر الولادة المبكرة جداً (أقل من 32 أسبوعا) خلال الحمل بنسبة 69%.

وأشار الدكتور بيم أنكوم وهو طبيب أمراض النساء فى المركز الطبى الأكاديمى، جامعة أمستردام، هولندا، إلى ضرورة توخى الحذر فى إجراء عملية التمدد والكحت فى حالات الإجهاض، لتجنب الآثار الجانبية الخطيرة.