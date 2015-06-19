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مريضات سرطان الثدى يفضلن استئصال الورم فقط مع المحافظة على الثدى

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مريضات سرطان الثدى يفضلن استئصال الورم فقط مع المحافظة على الثدى مريضات سرطان الثدى يفضلن استئصال الورم فقط مع المحافظة على الثدى
كشفت دراسة علمية حديثة أنه فى السنوات الأخيرة ارتفعت النسبة المئوية للنساء اللاتى يعانين من سرطان الثدى واللاتى يخترن إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم فقط، وذلك للحفاظ على الثدى.

وأشارت الدراسة إلى أنه فى عام 1998، اختارت 54% من النساء المصابات بسرطان الثدى إجراء جراحة استئصال الورم فقط مع الحفاظ على الثدى، لكن، زادت النسبة إلى 60 فى المئة بحلول عام 2011.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة إيزابيل بيدروسيان، وهى أستاذة فى جراحة الأورام بمركز أندرسون للسرطان فى هيوستن فى جامعة تكساس، إن معظم النساء المصابات بسرطان الثدى فى مرحلة مبكرة هن اللاتى يخترن جراحة استئصال الورم للمحافظة على الثدى وذلك لعدم إخفاء جمالهن الأنثوى.

وأضاف الباحثون أن معظم النساء اللواتى يخترن جراحة استئصال الورم للمحافظة على الثدى بحاجة للخضوع إلى جلسات الإشعاع، والتى عادة تستمر يومياً على مدى ستة أسابيع.

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