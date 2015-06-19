المصابون بفيروس الهربس أكثر عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية

كشفت دراسة علمية حديثة أن اأ شخاص الذين يعانون من فيروس الهربس الكامن معرضون لخطر أكبر للإصابة بالذبحة الصدرية، والتى تتمثل فى ألم الصدر بسبب انسداد الأوعية الدموية.

وكشف باحثون كنديون أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة الموروثة "فيروس الهربس" عرضة ثلاث مرات أكثر لخطر الذبحة الصدرية عن غيرهم.

وأشار الباحثون إلى أن حوالى 1٪ من الناس فى العالم لديهم هذا الخطر المتزايد لوجود فيروس الهيربس فى جيناتهم.

وقال الباحث لويس فلامانت، نائب رئيس قسم علم الأحياء المجهرية وعلم المناعة، الكندى، إنه ليس هناك طريقة للتخلص من هذه الحالة الوراثية، لأنها موجودة فى الحمض النووى للشخص.

وأوضح فلامانت أن فيروس الهيربس يمكن أن يتطور قبل الحمل عندما تصبح خلية البويضة أو الحيوان المنوى مصابة بسلالة من سلالات الفيروس المسبب للمرض.

وتصيب الذبحة الصدرية أكثر من 3 ملايين شخص فى الولايات المتحدة كل عام، وتسبب ألم فى الصدر وعدم الراحة بسبب انسداد الأوعية الدموية، وفى بعض الحالات، تظهر الذبحة الصدرية قبل نوبة قلبية، وفقا للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب.