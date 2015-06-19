7 نصائح لتجنب الشعور بالعطش فى رمضان

يأتى شهر رمضان المبارك فى فصل الصيف، ونصوم لعدد ساعات طويلة، مما يجعلنا أكثر عرضة للشعور بالتعب والإرهاق، والعطش نظرا لارتفاع درجة حرارة الطقس، فكيف نستطيع تجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام؟.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن شهر رمضان يأتى فى فصل الصيف، مما يجعلنا أكثر عرضة للشعور بالعطش، ولتجنب هذا الشعور ينصح بالقيام ببعض النصائح، ومنها:

1- تجنب الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالشطة والتوابل كجوزة الطيب والشطة والقرفة والبهارات، لأنها تزيد من الشعور بالعطش.

>2- عدم تناول المخلل والأطعمة المالحة كالفسيخ والرنجة، لأنها تزيد من الشعور بالعطش.

>3- ينصح بالابتعاد عن تناول الأطعمة المحفوظة كاللانشون والبسطرمة.

>4- الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة.

>5- ينصح بالإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالخيار والبرتقال.

>6- ينصح بتناول الكثير من الماء، لأن ذلك يساعد على تجنب الشعور بالشبع.

>7- وأخيرا ينصح بتناول كوب من الزبادى بعد السحور وذلك للحد من الشعور بالعطش.