طالب ثانوى يتهم الإخوان بإصابته بطلق خرطوش أثناء توجهه للدرس بالشرقية

أصيب طالب ثانوى بطلق خرطوش بالذراع الأيسر، فى الاشتباكات التى شهدتها مدينة ديرب نجم، أمس، بين الإخوان من جانب والشرطة والأهالى من جانب، واتهم الطالب جماعة الإخوان بالتسبب فى إصابته.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف مهران مدير البحث الجنائى يفيد وصول "أحمد محمود عبد العزيز" طالب بالصف الثالث الثانوى العام بمدرسة السادات العسكرية، ومقيم مدينة ديرب نجم، لمستشفى ديرب نجم العام، مصابا بطلق خرطوش فى الذراع الأيسر.

وبسؤال الطالب أقر أثناء توجهه مع بعض أصدقائه لمدرس بمدينة ديرب نجم لمراجعة بعض دروسه استعدادا لامتحانات الثانوية، أصيب بطلق خرطوش فى الاشتباكات التى شهدتها مدينة ديرب نجم، أمس، واتهم الطالب جماعة الإخوان بإحداث إصابته فى محضر الشرطة، وجار العرض على النيابة العامة.