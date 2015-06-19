مصادر: أسامة الغزالى أوقف مساعى الصلح مع أحمد موسى بعد البلاغ ضد زوجته

قالت مصادر لـ "اليوم السابع"، إن المبادرات التى انطلقت خلال الفترة الماضية لاتمام المصالحة بين الدكتور أسامة الغزالى حرب، القيادي بحزب المصريين الأحرار، والإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى"، لقبول اعتذار الأخير قبل جلسة المعارضة الاستئنافية بشأن قضية سب وقذف في إحدى حلقات برنامجه، توقفت تماما.

وأوضحت المصادر أن المبادرة توقفت بعد البلاغ الذي تقدم به أحد المحامين ضد زوجة "الغزالي"، ميرفت حمزة، واتهامها بالتشهير بمنصب النائب العام وسبه وقذفه، حيث ظهرت زوجة الغزالي في أحد المقاطع الفيديو، وهي تتهم النائب العام بالتدخل شخصياً لوقف تنفيذ حكم حبس أحمد موسى، كما اتهمت جهاز الشرطة بـ"التواطؤ" مع "موسى"، متهمة مأمور قسم مدينة نصر بالتقاعس عن تنفيذ الحكم، وإن أحمد موسى والداخلية شركاء.

وأكدت المصادر أن" الغزالى" اعتبر أن هذا البلاغ محاولة لابتزازه في مقابل التنازل قضيته ضد الإعلامى أحمد موسي.