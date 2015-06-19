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أول صور لجولة رئيس الوزراء المفاجئة بمنطقة الدرب الأحمر

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أول صور لجولة رئيس الوزراء المفاجئة بمنطقة الدرب الأحمر أول صور لجولة رئيس الوزراء المفاجئة بمنطقة الدرب الأحمر
حصل "اليوم السابع" علي أول صور لجولة المهندس إبراهيم محلب المفاجئة بمنطقة الدرب الأحمر، والتي تفقد خلالها شوارع المنطقة ، لمتابعة الأوضاع بها .

وخلال الجولة أمر رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة الصور ولافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين من شوارع الدرب الاحمر، كما أمر بازالة اكوام القمامة بشكل فورى من امام اضرحة ال البيت بالمنطقة وخاصة مسجد فاطمة النبوية، كما استمع إلى شكاوى المواطنين بالمنطقة، وأمر بإقالة رئيس حى وسط القاهرة بعد أن رصد تجمعات القمامة المتناثرة بمختلف أنحاء المنطقة.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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