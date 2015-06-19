واشنطن تايمز:زيادة التحرش الجنسى بالخارجية الأمريكية فى عهدى كلينتون وكيرى

قالت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية إن وكالة المراقبة الرئيسية بالخارجية الأمريكية ذكرت إن شكاوى العاملين بها من التحرش تضاعفت ثلاث مرات تقريبا داخل الوزارة خلال فترة تولى كل من هيلارى كلينتون وجون كيرى منصب الوزير، لكن الوزارة لا تزال تفتقر للتدريب الإلزامى لكافة الموظفين.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا فى كشف يمكن أن يكون له تداعيات سياسية على الحملات الانتخابية فى سباق البيت الأبيض لعام 2016، ونقلت تحذيرات المفتش العام للوزارة فى تقرير شامل من وجود زيادة كبيرة فى تحقيقات التحرش التى تم الإبلاغ عنها فى وزارة الخارجية خلال الأعوام المالية الأخيرة تدعم الحاجة لإجراء تدريب إلزامى.

ويشير التقرير إلى أن مزاعم التحرش الرسمية زادت من 88 حالة فى عام 2011 خلال العام الثالث لكلينتون فى الوزارة إلى 284 فى عام 2014، فى العام الثانى لكيرى، إلى جانب المئات من الشكاوى غير الرسمية خلال نفس الفترة.

ووفقا للتقرير الذى نشرته صحيفة واشنطن تايمز، فإن 43% من الشكاوى الجديدة العام الماضى زعمت حدوث تحرش أو توظيف وترقيات غير عادلة، بينما تعلق 38% منها بالتمييز الجنسى أو الانتقام.