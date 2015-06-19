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الصحفي الإيطالي كوتوماشيو لـ في الجول: صلاح ليس أولوية في روما.. وفريق واحد الأقرب للصفقة

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الصحفي الإيطالي كوتوماشيو لـ في الجول: صلاح ليس أولوية في روما.. وفريق واحد الأقرب للصفقة الصحفي الإيطالي كوتوماشيو لـ في الجول: صلاح ليس أولوية في روما.. وفريق واحد الأقرب للصفقة

هل ينتقل صلاح إلى فيورنتينا بشكل دائم؟ وما بين عمالقة إيطاليا أي الفرق الأقرب لضم الجناح المصري؟ أسئلة عديدة طرحها FilGoal.com في حديثه مع الصحفي الإيطالي ريكاردو كوتوماشيو المتخصص في أخبار روما.

صلاح رحل من تشيلسي خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي متجها إلى الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا إعارة لنهاية الموسم.

مع فيورنتينا تألق صلاح ولفت أنظار العديد من الأندية بعد أداء رائع وتسجيل 9 أهداف خلال 26 مباراة بثلاث بطولات مختلفة بقميص الفيولا.

ولكن انتهت الإعارة وعاد إلى تشيلسي إلى جانب إقالة فينشينزو مونتيلا من تدريب فيورنتينا. فهل يتأثر قرار صلاح بعد إقالة مونتيلا؟ كوتوماشيو خبير سوق الانتقالات الإيطالية والمتخصص في أخبار روما يُجيب.

وقال ريكاردو كوتوماشيو الصحفي الإيطالي بموقع (روما نيوز الإيطالي) لـFilGoal.com: "عودة صلاح من جديد إلى فيورنتينا أصبح أمرا صعبا للغاية بعد رحيل مونتيلا".

وعن هل ما زال روما يهتم بضم صلاح. أجاب كوتوماشيو: "لا. لم يعد هناك اهتمام من روما بضم صلاح فهو ليس أولوية الآن".

وأضاف " اهتمام روما الآن يصب حول إدين دزيكو مهاجم مانشستر سيتي وكارلوس باكا مهاجم سيفيليا. فقط لا غير".

وكان FilGoal.com قد أكد اهتمام ميلان بضم محمد صلاح. (تعرف على التفاصيل) وهو ما أكده الصحفي الإيطالي.

وأتم كوتوماشيو حديثه مع FilGoal.com قائلا: "نعم. صلاح الآن أقرب للانضمام إلى ميلان أكثر من يوفنتوس وإنتر".

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