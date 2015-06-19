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مقتل نجل مستشار بهيئة قضايا الدولة على يد مجهولين فى المنصورة

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مقتل نجل مستشار بهيئة قضايا الدولة على يد مجهولين فى المنصورة مقتل نجل مستشار بهيئة قضايا الدولة على يد مجهولين فى المنصورة
لقي نجل مستشار بهيئة قضايا الدولة مصرعه بعد طعنه من قبل مجهولين بجوار منزله بمدينة المنصورة بالدقهلية .

تلقى اللواء سعيد شلبي مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بوصول أحمد صلاح 19 سنة طالب نجل المستشار صلاح عبد الغني بهيئة قضايا الدولة، إلى مستشفي الطوارئ بالمنصورة مصاب بطعنتين فى الفخذ الأيمن، مما تسبب فى قطع الشريان الرئيسى، وأدى إلى التسبب فى نزيف حاد فى الجسم نتج عنه وفاته فى الحال.

وأكد والد المجنى عليه بأن نجله تناول معه السحور ونزل لصلاة الفجر بمنطقة توريل مع أصدقائه وفوجئت باتصال يخبرني بوفاة داخل المستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى البحث عن الجناة.

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مصر 365