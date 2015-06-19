نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثمان الطالب قتيل اشتباكات الإخوان مع الشرطة

قررت نيابة ديرب نجم بالشرقية ، اليوم ، بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية ، تشريح جثمان الطالب" "يسري جلال علي السواح" 22 سنة طالب بمعهد الحاسبات بالعبور ،ومقيم ديرب المحطة ،والذي توفي متأثر بإصابته بطلق ناري بالرأس .

تلقي اللواء مليجي فتوح مليجي مدير أمن الشرقية،إخطار من اللواء عاطف مهران مدير البحث الجنائي ،يفيد بقيام عدد من جماعة الإخوان بتنظيم مسيرة والتجمهر أمام مسجد النصر بمدينة ديرب نجم ،و الاقتراب من مركز شرطة ديرب نجم ، وقام عدد من الأهالي بضبط أحدهم ويدعي " صبحي رشاد موسي " 47 سنة مدرس لمشاركته في المسيرة.

وأفادت الأجهزة الأمنية ، أن بعض الإخوان قاموا بإطلاق الخرطوش لإجبار الأهالي والشرطة علي ترك الإخواني المضبوط مما أسفر عن إصابة الطالب بطلق خرطوش بالرأس وتم نقله لمستشفي ديرب نجم في حالة خطرة وتحويله إلي مستشفي خاص ، و توفي فور وصوله.