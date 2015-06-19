أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثمان الطالب قتيل اشتباكات الإخوان مع الشرطة

Google+ Print
نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثمان الطالب قتيل اشتباكات الإخوان مع الشرطة نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثمان الطالب قتيل اشتباكات الإخوان مع الشرطة
قررت نيابة ديرب نجم بالشرقية ، اليوم ، بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية ، تشريح جثمان الطالب" "يسري جلال علي السواح" 22 سنة طالب بمعهد الحاسبات بالعبور ،ومقيم ديرب المحطة ،والذي توفي متأثر بإصابته بطلق ناري بالرأس .

تلقي اللواء مليجي فتوح مليجي مدير أمن الشرقية،إخطار من اللواء عاطف مهران مدير البحث الجنائي ،يفيد بقيام عدد من جماعة الإخوان بتنظيم مسيرة والتجمهر أمام مسجد النصر بمدينة ديرب نجم ،و الاقتراب من مركز شرطة ديرب نجم ، وقام عدد من الأهالي بضبط أحدهم ويدعي " صبحي رشاد موسي " 47 سنة مدرس لمشاركته في المسيرة.

وأفادت الأجهزة الأمنية ، أن بعض الإخوان قاموا بإطلاق الخرطوش لإجبار الأهالي والشرطة علي ترك الإخواني المضبوط مما أسفر عن إصابة الطالب بطلق خرطوش بالرأس وتم نقله لمستشفي ديرب نجم في حالة خطرة وتحويله إلي مستشفي خاص ، و توفي فور وصوله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365