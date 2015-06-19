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ضبط 137 طربة حشيش داخل سيارة ملاكى وهروب قائدها بمركز المحلة

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ضبط 137 طربة حشيش داخل سيارة ملاكى وهروب قائدها بمركز المحلة ضبط 137 طربة حشيش داخل سيارة ملاكى وهروب قائدها بمركز المحلة
تمكن ضباط مباحث مركز المحلة من ضبط 137 طربة حشيش تزن 13 كيلو و700 جرام داخل سيارة ملاكي ماركة تويوتا كرولا وهروب قائدها مقيم قرية نمرة البصل مركز المحلة.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود بتمكن النقيب عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة والملازم أول أحمد دبيس معاون مباحث المركز تحت إشراف العقيد وليد الجندي وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود من ضبط 137 طربة حشيش تزن 13 كيلو و700 جرام وطبنجة cz تحمل رقم 608071 و13 طلقه عيار 9 مم ) داخل سيارة ملاكي تويوتا كرولا تحمل رقم أ د أ 191 وهروب قائدها ويدعى "وسام .ا.م.س" 29سنة عاطل مقيم بقرية نمره البصل مركز المحلة، تحرر المحضر 28188 جنح مركز المحلة، تم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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