أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط سمسار رحلات بحوزته 205 جوازات سفر بعد فشله فى جلب تأشيرات عمرة من عمان

Google+ Print
ضبط سمسار رحلات بحوزته 205 جوازات سفر بعد فشله فى جلب تأشيرات عمرة من عمان ضبط سمسار رحلات بحوزته 205 جوازات سفر بعد فشله فى جلب تأشيرات عمرة من عمان
تمكنت شرطة مطار القاهرة من ضبط سمسار رحلات مصرى وبحوزته 205 جوازات سفر قادما من عمان للحصول على تأشيرات العمرة بالمخالفة للقانون.

وتعود تفاصيل الواقعة بعد أن تمكن سمسار رحلات من جمع 205 جواز سفر مملوكة جميعها لمواطنين من محافظة بنى سويف بزعم قدرته الحصول على تأشيرات للأداء مناسك العمره فى الأراضى .

وأضاف مصدر أمنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن السمسار تمكن من دخول مطار القاهرة الدولي بالجوازات دون أن يكشفه أحد وفر إلى عمان لدق تأشيرات على تلك الجوازات برغم من مخالفة القوانين المصرية بحظر الحصول على إى تأشيرات من خارج البلاد طالما المواطن المصرى داخل دولته.

وأضاف المصدر أن السمسار عقب فشله فى الحصول على تأشيرات من عمان ووصوله إلى مطار القاهره تم ضبطه وبحوزته 205 جواز سفر واعترف انها تخص شركة تدعى المملكه للسياحة وتبين أن تلك الشركة غير مسجله وتم تحرير محضر بالواقعة وأرسل المتهم إلى النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل