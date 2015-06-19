ضبط سمسار رحلات بحوزته 205 جوازات سفر بعد فشله فى جلب تأشيرات عمرة من عمان

تمكنت شرطة مطار القاهرة من ضبط سمسار رحلات مصرى وبحوزته 205 جوازات سفر قادما من عمان للحصول على تأشيرات العمرة بالمخالفة للقانون.

وتعود تفاصيل الواقعة بعد أن تمكن سمسار رحلات من جمع 205 جواز سفر مملوكة جميعها لمواطنين من محافظة بنى سويف بزعم قدرته الحصول على تأشيرات للأداء مناسك العمره فى الأراضى السعودية.

وأضاف مصدر أمنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن السمسار تمكن من دخول مطار القاهرة الدولي بالجوازات دون أن يكشفه أحد وفر إلى عمان لدق تأشيرات على تلك الجوازات برغم من مخالفة القوانين المصرية بحظر الحصول على إى تأشيرات من خارج البلاد طالما المواطن المصرى داخل دولته.

وأضاف المصدر أن السمسار عقب فشله فى الحصول على تأشيرات من عمان ووصوله إلى مطار القاهره تم ضبطه وبحوزته 205 جواز سفر واعترف انها تخص شركة تدعى المملكه للسياحة وتبين أن تلك الشركة غير مسجله وتم تحرير محضر بالواقعة وأرسل المتهم إلى النيابة للتحقيق.