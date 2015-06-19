الداخلية تبرر إجبار شاب على السجود: «بسبب الفرحة»

علق اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام، وقطاع حقوق الإنسان، على الفيديو المتداول لضابط يُجبر شاباً، والذي صدر بحقه عفواً رئاسي على السجود، وذلك من أجل تصويره من قِبل الإعلام.

وقال “عبد الكريم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “لازم نفهم”، المُذاع على قناة “سي بي سي إكسترا”، “إن هذا الضابط من قطاع السجون، وأن الداخلية ليست لها أي مصلحة في هذا المشهد، ولم توجه بفعل هذا الأمر”.

وتابع :”بعض النزلاء بعد قرار الإفراج يُسجدون شكراً لله على الأرض من الفرحة”، مؤكداً أنه سيتم التحقيق في ذلك الأمر، لإتخاذ إجراءات في حال وجود خطأ.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات، “لأننا في عهد جديد به مُصارحة ومُكاشفة، فلا نريد أي أخطاء تسيء لتضحيات وجهود الشرطة”.