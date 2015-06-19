"أوقاف سوهاج": تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الملتقيات الفكرية فى رمضان

قال الشيخ عبدالرحمن اللاوى، مدير العلاقات العامة بمديرية أوقاف سوهاج، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الملتقيات الفكرية فى شهر رمضان، تحت إشراف الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، مشيرا إلى قيام وكيل الوزارة بتشكيل 4 لجان لمتابعة هذه الملتقيات تحت قيادته، واتجهت لمتابعة الملتقيات الفكرية بشرق سوهاج.

وتابع الشيخ عبدالرحمن اللاوى، مدير العلاقات العامة بمديرية أوقاف سوهاج، أن اللجنة الثانية بقيادة الدكتور محمد محمود بخيت واتجهت لمتابعة الملتقيات شمال المحافظة، والثالثة بقيادة الدكتور على خليل مدير الإرشاد الدينى، لمتابعة الملتقيات الفكرية جنوب المحافظة، والرابعة بقيادة الشيخ عثمان سليم بدوى مدير الدعوة لمتابعة الملتقيات الفكرية وسط سوهاج.